Efteling

Foto's: decorstukken voor nieuwe achtbaan Efteling in aanbouw

De Efteling is druk bezig met het vervaardigen van decorstukken voor de nieuwe familieachtbaan Max & Moritz. Beelden van achter de schermen tonen opvallende rekwisieten, waaronder poppen van de hoofdpersonages. De dubbele powered coaster, gebaseerd op een Duits verhaal, gaat komend voorjaar open.



Bezoekers beleven hoe de twee kwajongens Max en Moritz met behulp van zelfgemaakte zeepkisten ontsnappen uit de klokkenmakerij van hun moeder, Frau Schmetterling. Er komen twee banen van elk 300 meter. Beide treinen vertrekken in tegenovergestelde richting.





Halverwege deze maand werd het laatste baandeel geplaatst. Leverancier Mack Rides werkt momenteel aan de treinen, die binnenkort op de banen gezet worden. In een nieuwe aflevering van een making-of-serie op YouTube worden voor het eerst de decoraties voor de karretjes getoond.



Tekeningen

De bouw van Max & Moritz kost ongeveer 15 miljoen euro. In december presenteerde de Efteling al een groot aantal tekeningen en 3D-animaties van de nieuwe attractie. De exacte openingsdatum moet nog bekendgemaakt worden.

























































































