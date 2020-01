Disneyland Paris

Disneyland Paris doet stap terug in de tijd tijdens nieuw themafeest

Disneyland Paris organiseert een themafeest voor nostalgici. Tijdens een speciale feestavond op vrijdag 13 maart, bedoeld voor abonnementhouders en hun vrienden, beleven bezoekers beroemde attracties en themagebieden in het Disneyland Park "met een nostalgische draai".



Oude entertainmentacts uit de bijna dertigjarige geschiedenis van Disneyland Paris keren eenmalig terug. Verder worden enkele bekende attracties voor één avond aangepast. Hoogtepunt van de avond moet een spectaculaire muzikale vuurwerkshow worden. Het exacte programma wordt later bekendgemaakt.





"Dit is je kans om de originele bewoners van Main Street U.S.A. te ontmoeten, de goudkoorts in cowboystadje Thunder Mesa te herbeleven, met Peter Pan rond te dwalen op het piratenschip van Kapitein Haak en 20.000 mijlen onder de zee te duiken met kapitein Nemo", staat in de beschrijving.



Souvenir

Alle aanwezigen ontvangen een exclusief souvenirtje. Een groot aantal Disney-figuren zal aanwezig zijn, maar er komen geen vaste meet-and-greet-locaties. De personages lopen vrij rond.



Abonnees met een Infinity- of Magic Plus-jaarkaart zijn welkom. Zij mogen per persoon twee introducés meenemen. Entreebewijzen kosten 45 euro per stuk. Het evenement, dat duurt van 20.30 tot 01.00 uur, wordt Disneyland Park Adventures genoemd. Tickets zijn vanaf vandaag verkrijgbaar.

