Duizenden mensen tekenen petitie tegen opnieuw opbouwen van afgebrand apenverblijf

Een petitie die oproept om een afgebrand apenverblijf in een Duitse dierentuin vooral níet opnieuw op te bouwen, is al enkele duizenden keren getekend. Bij een enorme brand in het apenhuis van Zoo Krefeld kwamen in de nieuwjaarsnacht tientallen dieren om het leven. Als het aan dierenrechtenorganisatie PETA ligt, keert het verwoeste apenhuis nooit meer terug.



"Het opsluiten van apen, waarvan sommige in de natuur gevangen zijn, heeft niets te maken met het beschermen van diersoorten", laat PETA weten in een verklaring. "Na het leven in een betonnen omheining kunnen de apen vanwege gedragsstoornissen niet meer worden vrijgelaten in het wild. Ze slijten hun leven in een gevangenis, puur voor ons vermaak."





Inmiddels is de petitie met de titel 'Geen nieuwe apengevangenis in de dierentuin van Krefeld' goed voor meer dan 2600 handtekeningen. PETA wil dat het geld bedoeld voor een nieuw apenverblijf gedoneerd wordt aan natuurbeschermingsprojecten in Afrika en Azië. "Dat kan de toekomst van de diersoorten veiligstellen. Help ons alstublieft om de bouw van een nieuw apenhuis in Zoo Krefeld te voorkomen."



Brandbeveiliging

PETA geeft de dierentuin nog een extra veeg uit de pan naar aanleiding van de dodelijke vuurzee. "Alle hulp kwam te laat. Zoo Krefeld had geen adequate maatregelen genomen op het gebied van brandbeveiliging en er waren op oudejaarsavond geen toezichthouders op locatie aanwezig." Dat noemt de organisatie "onaanvaardbaar".

