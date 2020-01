Efteling

Nieuwe Nederlandse bioscoopfilm wordt opgenomen in de Efteling

In de Efteling wordt de komende weken een nieuwe Nederlandse bioscoopfilm opgenomen. De familiefilm Expeditie Vos gaat over de 11-jarige jongen Teun die in het attractiepark op zoek gaat naar het sprookjesboek van zijn overleden opa. Naar verwachting vindt de première plaats op woensdag 16 december.



Looopings kon eind september al melding maken van het project, dat toen nog de werktitel 'Koning Winter' had. Toen wilde de Efteling geen commentaar geven. Nu is duidelijk dat de filmopnames plaatsvinden tussen woensdag 22 januari en vrijdag 7 februari. Efteling-bezoekers kunnen in die periode dus een filmploeg tegen het lijf lopen.





ZIE OOK: Mysterieus nieuw Efteling-project: bioscoopfilm 'Koning Winter'



Het verhaal van de film gaat als volgt: "Als familie Vos aankomt in de Efteling voor een jaarlijks weekendje samen, ontdekt de 11-jarige Teun dat zijn pas overleden opa, die hij heel erg mist, daar nog een laatste puzzeltocht voor hem achter heeft gelaten."



Mysterieus figuur

De expeditie luidt naar een zeer kostbaar sprookjesboek. Samen met zijn tante Ada komt Teun erachter dat een mysterieus figuur ook op het boek uit is. "Gaat het ze lukken om het boek op tijd terug te vinden en zo de familie Vos bij elkaar te houden?"



De cast bestaat uit Levi Otto, Raymonde de Kuyper, Anna Drijver, Fockeline Ouwerkerk, Randy Fokke, Frederik Brom, Ruurt de Maesschalck, Ralph Moerman, Peter Faber, Lucilla Bellinga, Fien Lindenhovius en Edo Brunner. De regie is in handen van Bob Wilbers, bekend van onder meer Dokter Tinus en Celblok H. Nienke en Job Römer schreven het scenario.





ZIE OOK: Videoclip voor nieuwe kerstsingle opgenomen in de Winter Efteling