Efteling

Efteling-achtbaan Joris en de Draak een maand dicht: 'We hebben tegenslagen gehad'

De Efteling heeft nog steeds geen idee wanneer houten achtbaan Joris en de Draak weer in gebruik genomen kan worden. De populaire rollercoaster is vandaag precies een maand buiten bedrijf vanwege een technisch defect. Waarschijnlijk blijft de attractie nog wel even gesloten.



Joris en de Draak staat sinds 24 december stil. "We hebben een aantal tegenslagen gehad, waardoor het proces wat langer duurt dan gehoopt", laat een Efteling-woordvoerder aan Looopings weten. Hij kan geen indicatie geven. "We streven er nog steeds naar om de attractie zo snel mogelijk open te krijgen."





Er zijn problemen met de twee kettingen van de achtbaan. Die moeten vervangen worden. De afgelopen weken vonden ook op andere plekken in de baan werkzaamheden plaats. "Natuurlijk is dit ook een goed moment om ander onderhoud uit te voeren", zegt de voorlichter daarover.



Vliegende Hollander

Naast Joris en de Draak zijn momenteel ook De Vliegende Hollander en de Piraña dicht voor onderhoud. In het Sprookjesbos is het huisje van Vrouw Holle afgebroken. Verder is de show Raveleijn niet te zien.

