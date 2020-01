Wereldtuinen Mondo Verde

Youtubers flikken het weer: nachtelijke inbraak bij Limburgs pretpark

YouTube-kanaal StukTV heeft tóch nog een attractiepark in Nederland gevonden waar ingebroken kan worden. Eigenlijk dachten de brutale youtubers dat ze alle Nederlandse pretparken inmiddels wel met een ongewenst bezoekje hadden vereerd, maar presentator Giel de Winter stuitte uiteindelijk toch op een kanshebber in eigen land.



Dat werd het Limburgse themapark Wereldtuinen Mondo Verde in Landgraaf, waar zowel attracties als dierenverblijven te vinden zijn. In een nieuwe video rijden de youtubers 's nachts naar het park, om vervolgens ongemerkt over een paar hekken te klimmen.





In Mondo Verde hangen ze slingers en flyers op en laten ze kartonnen borden met hun evenbeeld achter. Als ze denken dat ze gespot zijn door een beveiligingscamera, rennen ze snel het park weer uit. De inbrekers worden niet betrapt.



Uitdaging

Bij Mondo Verde was vanmiddag niemand bereikbaar voor commentaar. De actie van StukTV hoorde bij een zelfverzonnen uitdaging om in 48 uur tijd vier pretparken op stelten te zetten. Eerder kwamen Boudewijn Seapark, Walibi Belgium en ZOO Antwerpen aan de beurt.

