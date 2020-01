Nieuws

Plan voor langste rodelbaan van Nederland in Groningen

Twee ondernemers hebben een concreet plan voor het bouwen van de langste rodelbaan van Nederland. Initiatiefnemers Marco van Dijk en Roel Kuper willen op de Kardingeberg in Groningen een 468 meter lange rodelbaan neerzetten. Die moet een topsnelheid halen van 40 kilometer per uur.



Het idee ontstond in 2017, min of meer als grap. Na contact met de Groningse gemeenteraad werd het plan concreter. Inmiddels ligt er een uitgewerkt concept, dat binnenkort ter beoordeling aan de gemeente wordt aangeboden. Dan volgen studies naar de impact voor de omgeving en het milieu.





Ondertussen wordt er al gezocht naar financiers. De rodelbaan moet ongeveer 1 miljoen euro gaan kosten. Men onderzoekt nog of er subsidie beschikbaar is voor het project. Het is de bedoeling om de nieuwe attractie in 2021 te openen. Volgens de bedenkers is er een "redelijke kans van slagen".



Duinrell

De langste rodelbaan van Nederland staat nu nog in het Limburgse Valkenburg. Die baan is 375 meter lang. De beroemde Rodelbaan in Duinrell haalt een lengte van 350 meter. Verder is in Landgraaf een vergelijkbare attractie te vinden: een 550 meter lange alpine coaster. Daarbij glijden de sleetjes echter niet los door de baan.





