Zwembad in Breda heeft eerste virtualreality-waterglijbaan van Nederland

Een waterglijbaan met een VR-bril is niet langer iets voor de toekomst. Vanaf vandaag kunnen bezoekers van een zwembad in Breda de eerste virtualreality-waterglijbaan van Nederland uitproberen. Met behulp van een waterdichte bril zien ze een totaal andere wereld wanneer ze naar beneden glijden.



Het Brabantse bad heeft in totaal twee verschillende glijbanen. "Leuk, maar op een gegeven moment zijn mensen erop uitgekeken", zegt teamleider Luke van Dorp van zwembad Sonsbeeck. "Dan is het tijd voor vernieuwing." Zo ontstond het idee voor de zogenoemde VR Slide.





Bezoekers kunnen kiezen uit twee verschillende werelden: de ruimte en de jungle. Later worden nog vier andere werelden toegevoegd, met de thema's ijs, piraten, prinsessen en kleuren.



Gratis

In januari is de tientallen meters lange virtuele glijbaan gratis te gebruiken tijdens het vrij zwemmen op woensdagen, vrijdagen, zaterdagen en zondagen. Het gaat om een pilot. De initiatiefnemers willen het concept later inzetten bij meer Nederlandse zwembaden.



Een Duits waterpark heeft al sinds begin 2018 een eigen VR-glijbaan.

