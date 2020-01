Disneyland Paris

Hyperspace Mountain in Disneyland Paris onverwachts dagenlang dicht

Disneyland Paris moet het al bijna de hele week stellen zonder één van de populairste attracties. Hyperspace Mountain is al dagenlang onverwachts dicht. Het is niet duidelijk wanneer de overdekte rollercoaster weer operationeel zal zijn. De attractie stond in eerste instantie niet op de onderhoudskalender.



"We kampen op dit moment met technische problemen bij Star Wars Hyperspace Mountain", laat Disney op Twitter weten. In de officiële online kalender van de Disney-parken staat dat de achtbaan tot vrijdag gesloten is. Dat is echter geen zekerheid. "Op dit moment kunnen we geen exacte heropeningsdatum communiceren."





ZIE OOK: Zorgwekkende foto: Hyperspace Mountain in Disneyland Paris ontspoord



Door de sluiting is het extra rustig in themagebied Discoveryland. Naast Hyperspace Mountain zijn daar momenteel ook Buzz Lightyear Laser Blast en restaurant Café Hyperion dicht. Daarnaast is de stoomtrein, die een station heeft in Discoveryland, al meer dan een jaar niet toegankelijk.



Studios

In het Disneyland Park zijn verder rondvaart Thunder Mesa Riverboat Landing en walkthrough Le Passage Enchanté d'Aladdin gesloten. Het naastgelegen Walt Disney Studios Park telt op dit moment slechts een handjevol geopende attracties.

ZIE OOK: Ruim een half jaar geen Buzz Lightyear Laser Blast in Disneyland Paris