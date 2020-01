Zoo Krefeld

Agent moest gorilla doodschieten na brand in Duitse dierentuin

Na de grote nieuwjaarsbrand in de Duitse dierentuin Zoo Krefeld heeft de politie een zwaargewonde gorilla dood moeten schieten. Dat blijkt uit een nieuw rapport van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken.



Toen hulpdiensten na de brand een ronde maakten door het verwoeste apenhuis kwamen ze twee ernstig gewonde beesten tegen. De dierenarts kon een vrouwelijke orang-oetan een spuitje geven. Dat lukte bij de gorilla niet, waarna een agent hem met meerdere kogels uit zijn lijden verloste.





Uit het rapport blijkt ook dat politieagenten tijdens de brand al met machinepistolen klaarstonden om gewonde of in paniek geraakte apen eventueel neer te schieten. Zo moesten hulpdiensten beschermd worden. Dat bleek uiteindelijk niet nodig. Na afloop kregen hulpverleners, agenten en medewerkers psychologische hulp aangeboden.



Wonder

De brand in Zoo Krefeld is veroorzaakt door drie vrouwen die wensballonnen oplieten buiten de dierentuin. Eén van de ballonnen kwam op het dak van het apenverblijf terecht. Tientallen dieren kwamen bij de brand om het leven. De twee chimpansees Bally en Limbo wisten de vuurzee als bij een wonder te overleven.





