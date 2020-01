Plopsa

Plopsaland trapt seizoen af met exclusieve dag voor abonnees

Plopsaland De Panne begint het nieuwe pretparkseizoen dit jaar met een speciale dag voor abonnementhouders. Op zaterdag 28 maart zijn alleen Plopsa-abonnees en hun vrienden welkom. Zij kunnen het Vlaamse pretpark dan één week eerder dan de rest bezoeken.



De zogeheten Season Kick Off is bedoeld voor iedereen met een Plopsa-FunCard, Plopsa-GoldCard, Plopsa-BumbaCard of Bumba-GoldCard. Ook buurtbewoners van De Panne zijn welkom. Zij kunnen sinds afgelopen zomer kosteloos een Inwonerskaart aanvragen.





ZIE OOK: Buurtbewoners mogen voortaan onbeperkt gratis naar Plopsaland



Gratis entreekaarten voor de "exclusieve avant-première" moet op voorhand online gereserveerd worden. Iedere abonnee krijgt de kans om voor 13,50 euro één introducé mee te nemen. Die tickets zijn ook op internet te bestellen.



Waterbaan

Komend voorjaar wordt de vernieuwde waterbaan Dino Splash in Plopsaland De Panne officieel geopend. De Season Kick Off vindt voor de eerst keer plaats. Het Duitse Plopsa-park Holiday Park organiseert al langer een vergelijkbaar evenement voor jaarkaarthouders.

ZIE OOK: Rokende vulkanen en brullende dino's: Plopsaland opent Dino Splash