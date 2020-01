Disneyland Paris

Kleuren voor gevorderden: Disneyland Paris verkoopt gigantische kleurposter

Disneyland Paris komt met een nieuwe uitdaging voor creatieve Disney-fans. In een souvenirwinkel wordt sinds kort een enorme kleurposter verkocht. Die bestaat uit een getekende versie van de plattegrond van het Disneyland Park, met een hoop verborgen details.



De speelse tekening van zeventig bij honderd centimeter toont vrijwel alle attracties en shows in het park, verspreid over de vijf themagebieden Main Street U.S.A., Frontierland, Adventureland, Fantasyland en Discoveryland. Op de kaart zijn ook veel Disney-figuren en karakteristieke Disney-snacks verstopt.





Het nabijgelegen Walt Disney Studios Park, waar tegenwoordig opvallend veel attracties gesloten zijn, komt op een subtiele verwijzing na niet op de kaart voor.



Town Square

De gedetailleerde kleurplaat is voor 13 euro verkrijgbaar bij de winkel The Storybook Store, gelegen aan Town Square in parkdeel Main Street U.S.A.

















