Sportiom

Subtropisch zwemparadijs Sportiom moet dicht: rotsen brokkelen af

Het populaire waterparadijs van het Brabantse recreatiecentrum Sportiom is vanaf 1 februari gesloten. De afgelopen maanden bleek dat de rotsen in het bekende subtropische zwembad in Den Bosch langzaam maar zeker afbrokkelen. Er moet een grote verbouwing plaatsvinden, die naar verwachting acht maanden gaat duren.



Het Sportiom-zwembad, geopend in 1998, is een populaire dagattractie, met name voor kinderfeestjes. "Na 22 jaar dagelijks gebruikt is het Aqua Fun-zwembassin toe aan een flinke opknapbeurt", laat de gemeente Den Bosch weten. Het complex is eigendom van de gemeente, maar wordt sinds 1 januari 2019 gerund door de externe partij Sportfondsen. Eerder werd het complex uitgebaat door Beekse Bergen-eigenaar Libéma.





"Vooral de rotsaankleding in het bad is aan vernieuwing toe", aldus de gemeente. Een deel van het zwemparadijs, waaronder een spectaculaire bandenglijbaan, is al dicht om veiligheidsredenen. "Er zijn er een paar afgekomen", zegt ambtenaar Willem-Jan Vrolijk in het Brabants Dagblad over de afbrokkelende rotspartijen. "Stukjes hoor, er is niemand gewond geraakt." Inmiddels zijn er netten geplaatst om ongelukken te voorkomen.



Modern thema

De rotsen worden vervangen door een "nieuw en modern thema". Dat wordt later bekendgemaakt. De gemeente draait op voor de kosten van de renovatie, naar schatting 2,6 miljoen euro. Het sloopwerk duurt alleen al twee maanden. De populaire bandenglijbaan zal in ieder geval het veld ruimen.



Op 1 oktober moeten de werkzaamheden zijn afgerond. Het 25-meterbad blijft in de tussentijd wel open. Eigenlijk ging Sportfondsen ervan uit dat het zwembad pas in 2023 aan een verbouwing toe was.





