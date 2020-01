Walibi Holland

Walibi Holland wijzigt entreeprijzen voor kinderen tot 12 jaar

Nu Walibi Holland probeert om meer families met kinderen binnen te halen, worden de entreeprijzen aangepast. In 2019 moest voor bezoekers van 6 tot en met 11 jaar nog 32,50 euro afgerekend worden. Komend jaar kosten die tickets nog maar 28 euro. Wel stijgt de entreeprijs voor kleintjes van 3 tot en met 5 jaar fors.



Zij konden de afgelopen jaren helemaal gratis naar binnen. Nu gaan toegangsbewijzen voor de jonge doelgroep 17,50 euro kosten. Dat is de helft van het entreeprijs voor volwassenen. Die stijgt in 2020 van 34,50 euro naar 35 euro. Kinderen tot en met 2 jaar krijgen nog wel gratis toegang.





Waar komt de plotselinge stijging van het kleutertarief vandaan? "Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar zijn er al veel leuke attracties in het park te vinden", laat een woordvoerster aan Looopings weten. "Ook voor die leeftijdsgroep is een bezoek aan Walibi dus heel interessant." Het park telt zeventien attracties geschikt voor kinderen met een lengte van 90 centimeter.



Zomermaanden

In juli en augustus geldt, net als voorgaande jaren, een toeslag van 2 euro bovenop tickets voor bezoekers vanaf 6 jaar. Tickets voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar worden in de zomermaanden 1 euro duurder. Het park is dan langer geopend.



De nieuwe tarieven gelden alleen voor online tickets zonder datum en kaartjes die op de bezoekdag zelf gekocht worden bij de kassa. Voor online entreekaarten met een specifieke datum hanteert Walibi sinds 2018 variabele prijzen, afhankelijk van de verwachte drukte.



Strategie

Walibi Holland was jarenlang een park gericht op jongeren, maar sinds vorig jaar probeert men meer families aan te spreken. Die nieuwe strategie komt nu ook terug in de prijzen. "We willen families met kinderen die van spanning houden kennis laten maken met het park", aldus de voorlichtster.



Een jaarabonnement kost net als vorig jaar 82,50 euro. Vriendengroepen vanaf drie personen kunnen een jaarkaart kopen voor 72,50 euro. De prijs van een parkeerabonnement stijgt van 17,50 euro naar 25 euro, hoewel het parkeertarief van 8,50 euro per dag hetzelfde blijft.

