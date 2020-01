Plopsaland De Panne

Plopsaland verplaatst sauna vanwege komst van Plopsa Hotel

De sauna van waterparadijs Plopsaqua bij Plopsaland De Panne gaat deze week tegen de vlakte. Het losstaande gebouw, opgetrokken in vikingstijl, staat in de weg nu pal ernaast gewerkt wordt aan het Plopsa Hotel. Er komt binnenkort een nieuwe sauna voor in de plaats, bevestigt Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof aan Looopings.



Die wordt gerealiseerd ín het complex van Plopsaqua. Bijkomend voordeel is dat zwembadbezoekers straks niet meer naar buiten hoeven als ze gebruik willen maken van de sauna. De huidige sauna belemmert de doorgang tussen het attractiepark en het hotel.





ZIE OOK: Foto's: zo groot wordt het Plopsa Hotel in Plopsaland De Panne



Hoelang de werkzaamheden gaan duren, is nog niet duidelijk. "We proberen het zo kort mogelijk te houden", aldus Van den Kerkhof. Ondertussen blijft het buitenbad gewoon toegankelijk. De verhuizing kost zo'n 25.000 euro.



Kamers

Plopsaqua is dagelijks geopend, ook in de wintermaanden. Het Plopsa Hotel, met 117 kamers en een restaurant, opent later dit jaar de deuren.





ZIE OOK: Bouw van nieuw Plopsa-zwembad kan beginnen