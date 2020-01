Bellewaerde

Bouw van nieuwe achtbaan in Belgisch pretpark Bellewaerde in volle gang

Bellewaerde is het enige pretpark in België dat dit jaar kan uitpakken met een nieuwe achtbaan. Het attractiepark in Ieper is in stilte bezig met het opbouwen van een nog naamloze rollercoaster van de Duitse fabrikant Gerstlauer. Opvallend genoeg heeft Bellewaerde sinds het verlenen van de bouwvergunning in september niets over het project gecommuniceerd.



Toch staat een groot deel van de coaster al overeind, blijkt uit actuele foto's die zijn gemaakt aan de rand van het park. De familieattractie, met groene steunpilaren en een bruine rail, wordt gebouwd in het Canadese themagebied. Het gaat om een investering van 7,5 miljoen euro. Dat betekent voor Bellewaerde de grootste investering in een attractie sinds 1999.





De werktitel luidt 'Canadacoaster'. Wanneer de achtbaan af moet zijn, is ook nog niet bekend. Woordvoerders zijn stelselmatig onbereikbaar voor commentaar. Bellewaerde - net als Walibi onderdeel van de Frans groep Compagnie des Alpes - is tot zaterdag 4 april gesloten.





















