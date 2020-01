Plopsaland De Panne

Deelneemster missverkiezing struikelt en verliest bh in Plopsaland

De 23-jarige Celine Van Ouytsel heeft op onvergetelijke wijze haar entree gemaakt bij een missverkiezing in Plopsaland De Panne. Tijdens Miss België 2020, live uitgezonden vanuit Plopsa's Proximus Theater, was te zien hoe de vrouw ten val kwam op de showtrap. Toen ze wegliep, bleek dat ze een witte bh verloren had.



Het merkwaardige optreden heeft de avond van de finaliste niet verpest. Sterker nog: Van Ouytsel werd uiteindelijk verkozen tot de nieuwe Miss België. De twintiger uit Herentals, die rechten heeft gestudeerd, gaf 31 andere vrouwen het nakijken.





Later vertelde ze aan Vlaamse media dat het verloren stuk ondergoed niet eens van haar was. Ze droeg namelijk geen bh onder haar jurk. De winnares vermoedt dat het kledingstuk per ongeluk aan haar vast bleef haken tijdens een kledingwissel. Van Ouytsel zei wel blij te zijn dat de bh op de grond viel. "Ik heb mijn armen wagenwijd geopend richting publiek. Was de bh toen nog blijven haken in mijn lange mouwen, dan had ik er onbewust mee gezwierd."



Naamswijziging

De finale van Miss België vindt al sinds 2014 plaats in het grote theater van Plopsaland, dat onlangs een naamswijziging onderging.

