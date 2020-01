Efteling

Video: melige Efteling-medewerkers vertellen verhaal van Villa Volta in WhatsApp-groep

In een WhatsApp-groep met Efteling-medewerkers kan het er behoorlijk melig aan toegaan. Dat wordt duidelijk bij het zien van een video die een werkneemster van het attractiepark op Facebook heeft gezet. Ze toont hoe haar collega's het volledige verhaal van Villa Volta navertellen met behulp van spraakberichten op WhatsApp.



De personeelsleden, werkzaam bij Droomvlucht en Villa Volta, weten beide voorshows uit hun hoofd op te dreunen. Dat doen ze zinnetje voor zinnetje. Na drie kwartier berichten over en weer sturen is het hele verhaal afgerond, met de karakteristieke afsluiter: "Ladies and gentlemen, please stand back. The doors will open in your direction."





Het verhaal van Villa Volta gaat over Hugo van den Loonsche Duynen, de leider van de roversbende de Bokkenrijders. Zijn stem is destijds ingesproken door acteur Jules Croiset. De eerste voorshow wordt verteld door Hein Boele.

