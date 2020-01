Nieuws

'Nederlandse dierentuinen moeten namen van al hun dieren communiceren'

Nederlandse dierentuinen zouden de namen en levensverhalen van al hun dieren moeten communiceren, bijvoorbeeld op bordjes bij de verblijven. Daarvoor pleit Maarten Reesink, mediasocioloog en docent animal studies aan de Universiteit van Amsterdam. Volgens hem is het veel beter om dieren persoonlijk te benaderen dan op bordjes te plaatsen met algemene informatie over de diersoort.



Het vermenselijken van dieren werd in de wetenschap lang gezien als doodzonde, maar Reesink heeft een andere opvatting. "Dierentuinen vertellen wat ze hebben: dit is een olifant. Maar ze zeggen niet wie dat is", vertelt Reesink in een interview met Trouw. "Je leert van alles over de biologie van de dieren, maar niets over hun biografie. Wel over de soort, niet over het individu."





Om een completer begrip van het dier te krijgen, moeten we het ook als individu benaderen, vindt Reesink. Daar horen namen bij. Nu krijgen charismatische dieren als olifanten en ijsberen vaak al namen, maar die worden alleen gebruikt in persberichten en op social media. Niet op de officiële bordjes.



Vertrouwen

Hij geeft Yindee, één van de Aziatische olifanten in Artis, als voorbeeld. "Je leest nooit: 'Dit is Yindee, een Aziatische olifant. Ze komt uit de dierentuin van Berlijn, waar haar moeder woont. Ze schrikt snel van harde geluiden. Yindee houdt van appels en zwemmen, maar het duurt even voor verzorgers haar vertrouwen krijgen.' Door Yindee bij naam te noemen, nodig je mensen uit zich in haar te verplaatsen, in haar werkelijkheid, haar levensverhaal."



Ook bij dieren die voor bezoekers moeilijker uit elkaar te houden zijn, zoals pinguïns en vissen, zou Reesink het liefst namen zien. "Pik er dan één uit met een opvallend vlekje, begin daar met een naam geven om je verhaal te vertellen."



Oude manier

Dat dierentuinen nu nog niet zo werken, is volgens de socioloog een overblijfsel uit de negentiende eeuw. "Het was de eeuw van het inventariseren en classificeren. Veel dierentuinen zijn opgericht in de negentiende eeuw, en ze praten nu nog steeds op die oude manier over dieren."

