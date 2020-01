Disneyland Paris

Fans teleurgesteld over Frozen-seizoen in Disneyland Paris: 'Saai en mislukt'

Een nieuw Frozen-seizoen in Disneyland Paris, dat afgelopen weekend van start ging, kan niet rekenen op veel positieve reacties. In het Disneyland Park vindt tot en met zondag 3 mei Frozen Celebration plaats. Op social media reageren veel fans teleurgesteld over het entertainmentaanbod.



Het hele seizoen draait om slechts één nieuwe show: Frozen 2: An Enchanted Journey. De openluchtvoorstelling bestaat uit een paradewagen, dansers met vlaggen en enkele Frozen-personages. Na tien minuten is de act weer voorbij. Lang niet genoeg om een heel seizoen te dragen, zo luidt de kritiek op internet.





"Het gebrek aan inhoud is een groot probleem", schrijft David Speirs op Twitter. Hij mist naar eigen zeggen een meet-and-greet met Frozen-heldinnen Anna en Elsa. "Eén parade is niet genoeg om het een seizoen te noemen. Dit is zo'n enorme teleurstelling." Ene Pauline laat weten: "Het is saai. Het is mislukt. En wat is er aan de hand met Elsa's pruik?"



Verschrikkelijk

"Elsa's jurk is zo verschrikkelijk", vindt ene Eleanor. "Na het jungleseizoen is Frozen Celebration teleurstellend", oordeelt Denne Alicia. "Kun je dit wel een seizoen noemen?", vraagt Ramona Wings zich af. "Elsa had een mooie jurk in de film, geen discokleding met een transparante bustier en een vleeskleurig ondershirt." Giulia: "Mag ik zeggen dat ik de kostuums lelijk vind?" Estelle: "Niet te geloven dat Frozen Celebration bijna vier maanden gaat duren. Het is zó slecht, jakkes."



"Ik hou van Frozen en ik wilde gaan, maar ik ben serieus teleurgesteld", meldt Aly. "Elsa's kostuum is echt niet mooi, ze ziet eruit als een discodanseres", oordeelt Remy. "We kunnen dit geen seizoen noemen. Het is verrot." Jennifer is naar eigen zeggen "duidelijk niet overtuigd". Ze noemt de show "veel te armzalig om het seizoen te dragen".



Doelloos

"Ik kan niet de enige zijn die teleurgesteld is", reageert Bailey. "Het is zo saai. Ze hebben één ding toegevoegd en het is niet goed." Seb van fansite DLP Report: "Volgens mij had niemand het script van Frozen II toen deze show werd ontwikkeld. Er is geen verhaallijn, er zijn gewoon wat liedjes doelloos bij elkaar gegooid."



Ook beheerder Luke Breen van de website The DLP Geek doet een duit in het zakje. "Dit had het ultieme evenement kunnen zijn in Disneyland Paris, maar door het gebrek aan focus en een verhaal voelt An Enchanted Journey als een onbenullig tussendoortje. De gedachte dat een volledig seizoen kan draaien om één element is gewoon lachwekkend."



114 dagen

De verwachting voor het Frozen-festijn waren hooggespannen. Er is de afgelopen maanden ontzettend veel reclame voor gemaakt. Naast de nieuwe show heeft men binnenkort nog één andere nieuwe Frozen-productie in petto: een lichtshow boven een meer. Die is echter slechts op drie dagen te zien tijdens het 114 dagen durende festival, namelijk op 24, 27 en 29 januari.





