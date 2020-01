Disneyland Paris

Stoomtrein Disneyland Paris gaat weer rijden, maar voorlopig zonder bezoekers

De authentieke stoomtrein van Disneyland Paris gaat na maar liefst 434 dagen eindelijk weer rijden. Toch kunnen bezoekers voorlopig geen ritje maken met Disneyland Railroad. Het gaat namelijk om een testfase, bedoeld om medewerkers te trainen en de attractie te testen.



Disneyland Railroad staat al sinds 5 november 2018 stil. Niet vanwege een onderhoudsbeurt, maar vanwege de bouw van een nieuw theater in themagebied Frontierland. In verband met bouwverkeer moest een deel van de treinbaan verwijderd worden.





Inmiddels zijn we één jaar, twee maanden en zeven dagen verder. Het Frontierland Theater opende in juni 2019, maar toch is de trein nooit gaan rijden. Sterker nog: sinds eind september 2019 staat het theater alweer leeg, omdat de Lion King-voorstelling die er draaide is afgelopen.



Geen passagiers

Nu lijkt de heropening van de klassieke Disney-attractie eindelijk in zicht. Tussen 13 en 28 januari rijden er weer treinen om het Disneyland Park. "Puur voor operationele doeleinden", laat Disney weten. "Er worden geen passagiers meegenomen. De openingsdatum van de attractie wordt later gecommuniceerd."

