Efteling

Efteling verkoopt muisjes uit het Sprookjesbos als souvenir

Efteling-fans krijgen de kans om bijzondere figuren uit het Sprookjesbos in huis te halen. Herkenbare muisjes - bekend van verschillende sprookjestaferelen - worden nu verkocht als souvenir. Het gaat om replica's van beeldjes die in het attractiepark te vinden zijn, met kleine tandjes en kraaloogjes.



De muis, oorspronkelijk ontworpen door Anton Pieck, werd in 1972 geïntroduceerd in het Kabouterdorp. Later verschenen soortgelijke muizen bij onder andere De Wolf en de Zeven Geitjes (1975), Het Meisje met de Zwavelstokjes (2004), Assepoester (2009) en Pinokkio (2016). De dieren 'wonen' ook in veel kamers in het Efteling Hotel.





Wie een Efteling-muis mee naar huis wil nemen, kan terecht in de souvenirwinkel 't Aendencken in het Efteling Hotel. Eén muis kost 10 euro. Op dit moment zijn de exclusieve beeldjes uitverkocht, maar verwacht wordt dat er morgen een nieuwe partij binnenkomt. Naar verluidt zijn er in totaal duizend exemplaren gemaakt.





