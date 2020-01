Skyline Park

Zweven op 142 meter hoogte: Duits pretpark bouwt hoogste zweefmolen ter wereld

Een pretpark in Duitsland gaat de hoogste zweefmolen ter wereld bouwen. Op dit moment is dat record nog in handen van de Orlando StarFlyer, een 137 meter hoge zweefmolen in de Amerikaanse staat Florida. Later dit jaar opent attractiepark Skyline Park in Zuid-Duitsland een exemplaar van maar liefst 142 meter hoog.



Dat heeft het park bekendgemaakt op een recreatiebeurs in Stuttgart. "Nieuw in 2020: de hoogste vliegcarrousel van de wereld komt naar Skyline Park", valt te lezen op een banner. Welke firma de attractie gaat bouwen, is nog niet bekend.





Directeur Joachim Löwenthal beloofde eerder al dat een nieuwe attractie "spectaculair en adembenemend" zou worden. De molen moet in de buurt van het bestaande Beierse dorp komen te staan. Naar verwachting vindt de opening plaats in juni.



Zweeds

De hoogste zweefmolen van Europa staat tot nu toe in het Zweedse pretpark Gröna Lund. Die toren van fabrikant Funtime, geopend in 2013, is 121 meter hoog.



Skyline Park is momenteel gesloten voor publiek. Het nieuwe seizoen start op zaterdag 28 maart.

