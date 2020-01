Efteling

Efteling-fan wordt na sluitingstijd betrapt in Efteling Museum en krijgt parkverbod

Een 19-jarige abonnementhouder van de Efteling mag een jaar lang het attractiepark niet meer in. De reden: hij werd onlangs betrapt toen hij zichzelf na sluitingstijd verstopt had in het Efteling Museum. Dat melden verschillende ingewijden aan Looopings.



De Efteling-fan hoopte zichzelf in te kunnen sluiten in de museumruimte, zodat hij 's nachts in alle rust kon rondneuzen tussen de historische items. Dat zou hem de gelegenheid geven om stiekem waardevolle voorwerpen mee naar huis te nemen. Hoe hij dat precies voor elkaar wilde krijgen, is niet duidelijk.





De identiteit van de fan is bij de redactie bekend. Hij bevestigt de gang van zaken, maar wil in gesprek met Looopings verder niet inhoudelijk op het voorval reageren. De Efteling doet zelf geen uitspraken over de situatie omdat het een persoonlijke aangelegenheid betreft.



Poppen

Het Efteling Museum, geopend in 2003, bevindt zich op het Anton Pieckplein. Naast enkele algemene expositieruimtes beschikt het museum over een speciaal archief met talloze herkenbare oude borden, mallen, beelden en poppen, het zogeheten Wonder Depot. Een groot deel van de collectie staat niet achter glas.

