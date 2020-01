Disneyland Paris

Disneyland Paris presenteert nieuwe Frozen-show met enorme paradewagen

In Disneyland Paris is de komende maanden een speciale show rond Frozen II te zien. Bezoekers kunnen tijdens het Frozen Celebration-seizoen - tot en met zondag 3 mei - dagelijks kijken naar Frozen 2: An Enchanted Journey, met een gloednieuwe paradewagen, dansers en personages uit de populaire bioscoopfilm.



De muzikale openluchtshow wordt opgevoerd op Central Plaza, het grote ronde plein voor het kasteel van Doornroosje in het Disneyland Park. Toeschouwers staan daar oog in oog met Elsa, Anna en Kristoff. Sneeuwman Olaf staat als statische pop op de wagen. Hij krijgt gezelschap van rendier Sven.





Frozen 2: An Enchanted Journey is de enige grote dagelijkse nieuwigheid tijdens het Frozen-seizoen. Verder zijn er speciale Frozen-snacks verkrijgbaar en wordt er op 24, 27 en 29 januari een Frozen-lichtshow vertoond boven Lake Disney, het grote meer bij uitgaansgebied Disney Village.



Meet-and-greet

Afgelopen najaar opende in het Walt Disney Studios Park al de nieuwe attractie Animation Celebration, met de interactieve voorstelling Frozen: A Musical Invitation. Daarbij hoort ook een meet-and-greet met Olaf. Verder komt Frozen al jaren voor in Disney Stars on Parade, avondspektakel Disney Illuminations en theatershow Mickey and the Magician. Die laatste productie is weer te zien vanaf 1 februari.













































