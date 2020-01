Disneyland Paris

Star Wars-seizoen van start in Disneyland Paris, zonder Baby Yoda

Disneyland Paris staat de komende maanden in het teken van Star Wars, maar dé Star Wars-hype van dit moment ontbreekt. Tijdens Star Wars-festival Legends of the Force is nergens ook maar een glimp op te vangen van Baby Yoda, de ster van de nieuwe Star Wars-serie The Mandalorian op streamingdienst Disney+.



Fans die hoopten Baby Yoda te kunnen zien in Disneyland, komen bedrogen uit. De reden laat zich raden: Disney+ is behalve in Nederland nog nergens in Europa beschikbaar. Fransen, Britten, Belgen, Duitsers, Spanjaarden en Italianen maken pas later dit jaar kennis met The Mandalorian en het schattige groene figuurtje.





ZIE OOK: Star Wars-snacks voor bezoekers Disneyland Paris



Baby Yoda is de naam die fans en media aan het personage hebben gegeven, omdat hij lijkt op een jonge versie van Star Wars-icoon Yoda. Zijn echte naam is nog niet bekend. Disney spreekt zelf vooralsnog over 'The Child'.



Stormtroopers

Legends of the Force draait om meerdere Star Wars-shows in het Walt Disney Studios Park, waaronder First Order Recruitment met Kylo Ren, Stormtroopers Imperial March met Darth Vader, First Order March met Captain Phasma en Legends of a Galaxy Far, Far Away met onder meer Boba Fett, C-3PO, BB-8, R2-D2 en Darth Maul.



's Avonds wordt Star Wars: A Galactic Celebration opgevoerd, met Star Wars-figuren, vuurwerk en videoprojecties op The Twilight Zone Tower of Terror. Verder is er een meet-and-greet met Chewbacca en Rey. Ook Kylo Ren gaat na zijn show met mensen op de foto. Bij verschillende kramen worden Star Wars-snacks verkocht, al ontbreken de iconische Yoda-cakes van vorig jaar.



Vier jaar

Legends of the Force duurt tot half maart. Disneyland Paris heeft aangekondigd dat men na vier jaar stopt met het evenement, dat eerder Season of the Force genoemd werd. Volgend jaar keert het festival niet meer terug.



In het aangrenzende Disneyland Park is momenteel een Frozen-seizoen bezig, met slechts één show.





















































ZIE OOK: Disneyland Paris presenteert nieuwe Frozen-show met enorme paradewagen