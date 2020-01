Efteling

Efteling decoreert zelfs tijdelijke bewakingscamera's

Dat de Efteling thema hoog in een vaandel heeft staan, wordt nog maar eens duidelijk op de bouwplaats van de nieuwe achtbaan Max & Moritz. Het attractiepark heeft ervoor gekozen om zelfs tijdelijke beveiligingscamera's aan te kleden in Efteling-stijl.



Het bouwterrein van de dubbele rollercoaster wordt 24 uur per dag in de gaten gehouden. Daarvoor zijn speciale bewakingscamera's geïnstalleerd. Normaal gesproken ogen die allesbehalve sprookjesachtig. Dit keer heeft de Efteling er meer werk van gemaakt.





Op vier panelen rond de installatie staan nu Efteling-figuren als Jokie uit Carnaval Festival, de heks van Hans en Grietje en een wachter van De Indische Waterlelies die door gaatjes heen turen. Ook worden passanten in een Eftelings lettertype gewezen op het cameratoezicht.



Compleet

Begin deze week arriveerden de eerste baandelen van Max & Moritz. Later deze maand moet de zes meter hoge attractie compleet zijn. De opening vindt naar verwachting plaats over drie maanden.

