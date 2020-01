Fabrikanten

Nederlands bedrijf ontwerpt 'Russisch Sprookjesbos'

Een Nederlandse firma is verantwoordelijk voor het ontwerpen van een Russische variant op het beroemde Sprookjesbos uit de Efteling. In de buurt van Sint-Petersburg moet binnen enkele jaren een themapark uit de grond gestampt worden dat draait om Russische sprookjes. Het masterplan wordt verzorgd door het Zuid-Hollandse ontwerp- en decoratiebedrijf Jora Vision.



Het park, dat Lukomorye wordt genoemd, komt in het teken te staan van de verhalen van de Russische dichter Alexander Sergeyevich Pushkin (1799-1837). Jora Vision ontwikkelde een buitengebied van twee hectare dat qua opzet sterk lijkt op het Efteling-Sprookjesbos en een overdekt gedeelte van 17.000 vierkante meter met een stad, een haven en een paleis.





Initiatiefneemster is de Russische onderneemster Viktorovna Goloverova, die nu al een hotel, een spa, een bowlingbaan en een speelhal voor kinderen runt. Ze bracht onlangs een bezoek aan de Efteling. "Ze had er nog nooit van gehoord, maar toen ze er was riep ze: dit is precies wat ik wil", vertelt Jora Vision-directeur Jan Maarten de Raad.



Darkrides

In de plannen wordt gesproken over "een meeslepende walkthrough-attractie en twee spectaculaire darkrides". Of het park er echt gaat komen, is nog niet helemaal zeker. Op dit moment wordt nog gezocht naar financiers. "De klant is daarmee in een vergevorderd stadium", aldus De Raad. "Er zijn veel belangstellenden."



De opening zou in 2023 plaats moeten vinden. Volgens de directeur is het Lukomorye-project niet onhaalbaar. "Het is een compact project. We hebben er een goede businesscase onder gezet. Dus het is zeker niet zo'n megalomaan plan dat meestal misloopt."

















