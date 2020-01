Kermis

Kermisexploitant krijgt klappen omdat hij attractie niet stilzet

Een 23-jarige Belg is aangeklaagd omdat hij een kermisexploitant zou hebben verwond. Olivier S. ging in september 2018 met zijn nichtje in de attractie Jump Street. Toen het meisje bang werd, vroeg hij de eigenaar om zijn bewegende bank te stoppen. Die weigerde dat, waarna S. de man zou hebben geslagen.



Het incident speelde zich af in Sint-Katelijne-Waver, niet ver van Antwerpen. S. bezocht de kermis samen met zijn nichtje en enkele familieleden. Omdat de uitbater zijn attractie niet stil wilde zetten, heeft de vader van het meisje op de noodstop gedrukt. Vervolgens zou S. de man twee klappen hebben gegeven.





De exploitant wil nu 2500 euro schadevergoeding. De openbaar aanklager eist daarnaast een boete van 400 euro en een gevangenisstraf van zes maanden. Die eis is zo hoog omdat de verdachte een flink strafblad heeft. Hij werd vorig jaar nog veroordeeld tot 35 maanden gevangenisstraf voor een diefstal.



Vrijspraak

S. ontkent en zegt dat alleen zijn broer en halfbroer klappen hebben uitgedeeld. Zijn advocaat heeft om vrijspraak gevraagd, weten Vlaamse media. Het vonnis volgt op 5 februari.

