ZOO Antwerpen

Youtuber klimt in dierenverblijf ZOO Antwerpen

Na pretparken heeft YouTube-kanaal StukTV het nu ook gemunt op dierenparken. De Nederlandse youtubers hebben een tijdje geleden herrie geschopt in de Belgische dierentuin ZOO Antwerpen. Dat is te zien in een nieuwe video.



Normaal gesproken komen de brutale videomakers binnen door stiekem over een hek te klimmen, maar dat lukte dit keer niet. Daarom kochten ze voor de verandering braaf een entreekaartje. Eenmaal in het park besloot StukTV-lid Thomas van der Vlugt andere bezoekers lastig te vallen met een dinosauruspak aan.





Ook wist hij het giraffenverblijf binnen te komen, dat op dat moment leeg was. Vervolgens lukte het om achter de schermen te kijken bij de tapirs. "We stonden gewoon in hun hok", aldus youtuber Giel de Winter. "Heel bizar dat dat gewoon kan", reageert Van der Vlugt.



Reactie

Looopings heeft de dierentuin om een reactie gevraagd, maar die bleef tot nu toe uit. Het bezoek aan ZOO Antwerpen hoorde bij een plan van StukTV om in 48 uur tijd vier parken op stelten te zetten. Eerder waren Boudewijn Seapark en Walibi Belgium aan de beurt. Volgende week volgt de video van het vierde en voorlopig laatste park.

