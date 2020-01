Attractiepark Toverland

Toverland voert nieuw prijsbeleid in: entreeprijs verschilt straks per dag

Toverland voert een groot aantal wijzigingen door op het gebied van de entreeprijs. Vorig jaar kostte een toegangsbewijs nog 33 euro aan de kassa en 31 euro op internet. Vanaf zaterdag 28 maart gelden nieuwe tarieven, die per dag kunnen verschillen. Bovendien krijgen bezoekers meer korting als ze hun bezoek ruim van tevoren plannen.



Het Limburgse attractiepark kiest voor vier verschillende prijscategorieën: Brons, Zilver, Goud en Platina. Op een speciale kalender kunnen bezoekers zien welke prijzen wanneer gehanteerd worden. Vervolgens kiezen ze een specifieke datum waarop het bezoek moet plaatsvinden.





Is dat een Brons-dag, dan kost een kaartje 29,50 euro aan de kassa en 27,50 euro online. Op een Zilver-dag bedraagt het tarief 33 euro aan de kassa en 31 euro op internet. Wie kiest voor een Goud-dag, is 34 euro kwijt aan de kassa en 32 euro via de Toverland-site. De Platina-prijs geldt voor de Midzomeravonden in juli en augustus en de Halloween Nights in oktober en november. Die dagen kosten 36 euro aan de kassa en 34 euro op internet.



Bijbetalen

Bezoekers die hun kaartje zeven dagen of eerder op voorhand bestellen, krijgen geen 2 euro maar 7 euro korting op de kassaprijs. Het goedkoopste ticket kost dan nog 22,50 euro. Maar let op: de vooraf gekozen datum ligt in principe vast. Personen die toch op een andere dag besluiten langs te komen, moeten het verschil ter plekke bijbetalen.



Wie bijvoorbeeld ver van tevoren een Brons-ticket koopt voor 22,50 euro en langskomt op een Platina-dag waarop de kassaprijs 36 euro bedraagt, betaalt 13,50 euro extra om binnen te mogen. Andersom geldt dat ook. Als een bezoeker een Platina-ticket met een voorverkooptarief van 29 euro wil gebruiken op een Brons-dag (29,50 euro aan de kassa), zal bij de ingang 50 eurocent moeten bijbetalen. En personen die eerst een Platina-dag uitkiezen en vervolgens besluiten om op een ándere Platina-dag langs te komen, betaalt bij binnenkomst een supplement van 7 euro: het verschil tussen 29 en 36 euro.



Verwarring

Gaat dat ingewikkelde systeem niet voor een heleboel verwarring en problemen zorgen? Een woordvoerster van Toverland denkt van niet. "Door te werken met tickets op datum kunnen we nog beter garanderen dat het parkaanbod en de personeelsplanning aansluiten op het aantal bezoekers. Dat is prettig voor ons en onze gasten." Wie meer vrijheid wil, koopt een ticket zonder datum. Zo'n kaartje kost 33 euro voor de periode tot en met 10 juli en daarna 36 euro.



Andere Nederlandse pretparken doen het anders. Zo hanteren Duinrell, Attractiepark Slagharen en Walibi Holland ook variabele entreeprijzen, maar dan alleen online en zonder aparte ticketcategorieën en extra korting voor vroegboekers. De Efteling heeft eerder aangekondigd dit jaar ook met vier verschillende tarieven te gaan werken, maar zonder specifieke data en vroegboekkorting. Daardoor hoeven Efteling-bezoekers nooit bij te betalen als ze met een hoogseizoenkaartje langskomen op een laagseizoendag.



Rolstoel

Er verandert dit jaar meer bij Toverland. Zo gaan rolstoelgebruikers, die tot nu toe altijd gratis naar binnen mochten, nu ook entree betalen. Dat tarief wisselt tussen 14,75 euro (Brons), 16,50 euro (Zilver), 17 euro (Goud) en 18 euro (Platina). "Ook als rolstoelgebruiker kun je dankzij alle aanpassingen aan de attracties en speciale ingangen vrijwel alle attracties bezoeken", vult de voorlichtster aan.



Verder geldt het gereduceerde kindertarief straks niet meer voor bezoekers van 90 tot 120 centimeter, maar voor iedereen van 90 tot 140 centimeter. Ook voor kinderen verschillen de ticketprijzen voortaan per dag, afhankelijk van de verwachte drukte en het moment van bestellen.



Abonnementen

Jaarabonnementen (105 euro) worden niet duurder in 2020. Ook het parkeertarief van 10 euro per dag of 40 euro voor een abonnement blijft ongewijzigd. Het zomerseizoen van Toverland loopt tot en met zondag 8 november. Vanaf 22 februari is op geselecteerde dagen al het volledige park geopend, met de oude tarieven.





