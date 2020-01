Attractiepark Toverland

Toverland laat opa's en oma's gratis naar binnen

Opa's en oma's mogen de komende weken gratis naar Toverland. Tot en met vrijdag 21 februari krijgen senioren op doordeweekse dagen gratis toegang als ze minimaal één kleinkind meebrengen. In die periode zijn alleen de twee overdekte themagebieden Land van Toos en Wunderwald geopend.



Daar staan attracties als familieachtbaan Toos-Express, bobsleebaan Maximus' Blitz Bahn en waterbaan Expedition Zork. Ook lanceerachtbaan Booster Bike wordt 's winters bij de overdekte delen gerekend.





De actie geldt ook voor kleinkinderen die een abonnement hebben of gratis naar binnen kunnen omdat ze kleiner zijn dan 90 centimeter. Opa's en oma's van alle leeftijden zijn welkom, maar bij twijfel beslissen de medewerkers van Toverland. Reguliere tickets kosten tijdens de winterperiode 18,50 euro aan de kassa en 15 euro op internet. 55-plussers betalen 15,50 aan de kassa.



Vakantie

Tijdens de voorjaarsvakantie - vanaf 22 februari - en in alle weekenden in maart opent Toverland bij hoge uitzondering het volledige park, inclusief alle buitenattracties.

