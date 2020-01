Vakantiepark en attractiepark Duinrell

Waarschuwing: in Duinrell verkocht kinderspeelgoed kan leiden tot huidirritatie en onvruchtbaarheid

Kinderspeelgoed dat in Duinrell is verkocht, kan leiden tot huidirritatie, misselijkheid, diarree en zelfs onvruchtbaarheid. Daarvoor waarschuwt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het gaat om het product Squishy Slime; slijm in potje.



De potjes met slijm van fabrikant Free & Easy kunnen gevaarlijk zijn vanwege een te hoge concentratie van de stof boor. In Duinrell is het product verkocht bij souvenirwinkel Souvenir & Gifts op de Promenade, tegenover het Kikkerrad. Die winkel wordt niet geëxploiteerd door Duinrell zelf, maar door de externe uitbater De Suikerbol.





"Er is op 8 juli 2018 een eenmalige levering geweest van deze leverancier", vertelt een Duinrell-woordvoerster aan Looopings. "Vermoedelijk was de voorraad eind 2018 of begin 2019 op." De slijmpotjes liggen nu niet meer in de winkel. Er zijn ook geen plannen meer voor een nieuwe bestelling.



Aankoopbon

Wie thuis nog een potje heeft liggen, kan het product terugbrengen naar de winkel. Daar krijgen ze het aankoopbedrag terug van de pachter. Er is geen aankoopbon voor nodig, benadrukt de NVWA.



Omdat het attractiepark tot 22 februari gesloten is voor dagbezoekers, kunnen klanten Duinrell ook bellen of mailen. Het park neemt dan contact op met de pachter.





