Walibi Belgium

Werkstraf voor man die bikini probeert los te maken in Walibi Belgium

Een 35-jarige man heeft afgelopen zomer een 19-jarige vrouw lastiggevallen in Aqualibi, het zwemparadijs van Walibi Belgium. Hij zat aan haar billen en probeerde in één van de waterglijbanen haar bikinibroekje- en topje los te maken. Ook betastte hij haar borsten.



Daarover berichten regionale media. Het incident vond plaats op 24 juli 2019. Na afloop meldde het slachtoffer zich in tranen bij een badmeester, die de politie ingeschakelde. De man verdedigde zich door te beweren dat hij de vrouw alleen per ongeluk had aangeraakt. Bewakingsbeelden lieten echter zien dat de man het specifiek op haar gemunt had.





ZIE OOK: Directrice Walibi Holland vertelt over aanranding op Twitter



Hij hield haar voortdurend in de gaten en zorgde ervoor dat hij achter haar in de rij voor de glijbaan kwam te staan. Toen de viespeuk daar in de rechtszaal mee geconfronteerd werd, gaf hij toe dat hij de vrouw aantrekkelijk vond. Hij weigerde echter te erkennen dat het om een bewuste actie ging.



Strafblad

Daar trapte de rechtbank niet in. Vandaag werd de man, die nog geen strafblad had, veroordeeld tot een taakstraf van honderd uur voor onzedelijke handelingen. Als hij niet meewerkt, hangt hem acht maanden gevangenisstraf boven het hoofd.

ZIE OOK: Deltapark Neeltje Jans ontslaat zeeleeuwentrainer na zoen met stagiaire