Alton Towers Resort

Grootste pretpark van Engeland bouwt Gangsta Granny: The Ride

Alton Towers, het grootste pretpark van Engeland, werkt aan een attractie met de intrigerende titel Gangsta Granny: The Ride. De attractie is gebaseerd op een gelijknamige kinderboek van de bekende Britse acteur en schrijver David Walliams. Komend voorjaar vindt de opening plaats.



Het boek Gangsta Granny uit 2011 gaat over de jongen Ben die zijn oma erg saai vindt, tot hij ontdekt dat ze stiekem actief is als juwelendief. Samen proberen ze de kroonjuwelen van Groot-Brittannië te stelen. Van het boek zijn meer dan een miljoen exemplaren verkocht.





De attractie begint als een tour langs de kroonjuwelen onder de noemer The Crown Jewels Tour. Al snel komen Ben en zijn oma in beeld. Ze vluchten het riool in en worden achternagezeten in Londen, waarna ze oog in oog komen te staan met de koningin. "Bezoekers zien, voelen, horen en ruiken het spannende verhaal terwijl ze rondtollen door de scènes", laat Alton Towers weten. Er wordt gebruikt van speciale effecten, waaronder videoprojecties.



Vrijevaltoren

Gangsta Granny: The Ride hoort bij het nieuwe themagebied The World Of David Walliams, op de plek van het oude Cloud Cuckoo Land. Er komen ook twee kinderattracties: een draaimolen en een bestaande vrijevaltoren die wordt getransformeerd tot Raj's Bouncy Bottom Burp.



Meet-and-greets en een souvenirwinkel maken het gebied compleet. Het nieuwe seizoen van Alton Towers start op zaterdag 21 maart.

