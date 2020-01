Walibi Rhône-Alpes

Frans Walibi-park heeft Europese primeur met nieuwe attractie

Attractiepark Walibi Rhône-Alpes opent dit jaar een innovatieve nieuwe ride. Het pretpark in Zuid-Frankrijk presenteert plannen voor een molen met vier armen die rakelings langs elkaar heen bewegen. De acht gondels - elk voor vier personen - gaan niet over de kop.



Het gaat om een attractie van het type 'nebulaz', ontwikkeld door de Italiaanse firma Zamperla. "De hypnotiserende beweging zorgt voor een visueel raadsel dat net zo leuk is om naar te kijken als om te berijden", staat in de beschrijving. "De armen zwaaien rond terwijl de centrale toren ook roteert."





Een speciaal tandwielsysteem zorgt ervoor dat de armen en gondels elkaar nooit raken. Het concept werd in het voorjaar van 2019 gepresenteerd aan het publiek. Afgelopen zomer opende een eerste exemplaar in een pretpark op Coney Island in New York.



New Orleans

Walibi Rhône-Alpes krijgt de Europese primeur. Daar komt de molen te staan in New Orleans-themagebied Festival City. De voorlopige naam luidt AirBoat. In Festival City openden de afgelopen jaren al onder meer een zweefmolen en een 31 meter hoge achtbaan.





