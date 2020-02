Walibi Holland

Nieuwe website Walibi Holland legt nadruk op jonge doelgroep

Walibi Holland heeft vanaf vandaag een nieuwe website, met een aangepast uiterlijk. De site focust op de nieuwe doelgroep van het park: families en kinderen vanaf 6 jaar. Hoewel directrice Mascha van Till jarenlang van de daken geschreeuwd heeft dat Walibi absoluut niet geschikt is voor gezinnen met kleine kinderen, wordt nu benadrukt dat de kleintjes juist meer dan welkom zijn.



Op de website speelt men duidelijk in op de nieuwe identiteit van het park. "Voor wie is Walibi Holland?", staat prominent op de homepage. "Een fantastische dag voor gezinnen en families", luidt de uitleg. "Walibi is de perfecte dag uit voor iedereen vanaf 6 jaar." Het park biedt "spannende attracties voor alle leeftijden én vele plekken waar je kunt relaxen".





Op een andere pagina staat dat Walibi "niet zomaar een pretpark" is. "Een dagje Walibi biedt veel meer dan alleen maar achtbanen. Hoe oud je ook bent, in Walibi Holland creëer je herinneringen voor het leven." De toevoeging "voor alle leeftijden" komt op bijna elke pagina terug. In het attractieoverzicht is een belangrijke plek ingeruimd voor de minimumlengte van elke ride.



Drie stappen

Ook de ticketpagina's zijn flink op de schop genomen. "Met de lancering van dit nieuwe platform wordt het gemakkelijker om kaarten te kopen", laat een woordvoerster aan Looopings weten. Het bestelproces is teruggebracht van vijf naar drie stappen. Bovendien is de site nu helemaal geschikt voor mobiele telefoons. "En dus gemakkelijk op je telefoon te bedienen met één hand."



Naast de attracties kregen ook de restaurants en souvenirwinkels allemaal een aparte pagina. De website werd ontwikkeld in samenwerking met het internationale ict-bedrijf Smile, gespecialiseerd in opensource-oplossingen.



Sfeer proeven

"Het tot leven brengen van het attractiepark in een online omgeving is geen gemakkelijke taak", zegt marketingdirecteur Marc Guffens van Walibi. "Maar met de hulp van de user experience designers van Smile is het gelukt om de parkbelevenis naar mobiel en desktop te brengen." Volgens de directeur is de sfeer van het park "online al te proeven".

























