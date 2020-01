Efteling

Dit is er aan de hand bij Joris en de Draak in de Efteling

De sluiting van de dubbele houten achtbaan Joris en de Draak in de Efteling wordt veroorzaakt door een probleem met de ketting. Dat melden ingewijden aan Looopings. De populaire rollercoaster is al twee weken gesloten vanwege een technisch defect. Het attractiepark wil zelf niet zeggen wat er precies aan de hand is.



"Er moet een onderdeel vervangen worden dat niet standaard op voorraad is", luidt de officiële uitleg. Betrokkenen vertellen aan Looopings dat de volledige stalen ketting van beide banen - Water en Vuur - vervangen moet worden. Hoelang dat precies gaat duren, is niet duidelijk.





Joris en de Draak werd gebouwd door het Amerikaanse bedrijf Great Coasters International (GCI). Afgelopen zomer kwam een GCI-achtbaan in het Duitse attractiepark Europa-Park in het nieuws toen de ketting tijdens een ritje brak. Het probleem in de Efteling lijkt echter los te staan van het voorval in Europa-Park.



Einddatum

Op de onderhoudskalender van de Efteling staat bij Joris en de Draak nog steeds de tekst "einddatum onbekend". Op dit moment zijn ook wildwaterbaan Piraña en waterachtbaan De Vliegende Hollander buiten gebruik in verband met werkzaamheden. Verder is stuntshow Raveleijn niet te zien.

