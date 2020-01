Walibi Belgium

Ook Walibi Belgium krijgt bezoek van inbrekende youtubers uit Nederland

Walibi Belgium kan worden toegevoegd aan de lange lijst met pretparken waar de leden van YouTube-kanaal StukTV hebben ingebroken. In een nieuwe video laten Giel de Winter en Thomas van der Vlugt zien hoe ze 's nachts bij het attractiepark in Waver over een hek heen klimmen.



In het park doen de Nederlandse youtubers een poging om de attracties in het park andere namen te geven, door her en der zelfgemaakte bordjes met StukTV-termen neer te zetten. Dat lukt ze bij de 4D Cinema, houten achtbaan Weerwolf, zweefmolen Wave Swinger, vrijevaltoren Guitar Riff en vliegtuigmolen SkunX Airlines.





De brutale videomakers worden niet betrapt door de beveiliging, hoewel ze wel een man spotten die cameraschermen in de gaten lijkt te houden. Looopings heeft een woordvoerster van Walibi Belgium om een reactie gevraagd, maar zij wil geen commentaar geven.



Saillant detail is dat StukTV in het verleden regelmatig is ingehuurd door zusterpark Walibi Holland, voor optredens en gesponsorde video's.



Intussen hebben de bekende youtubers al talloze keren ingebroken bij pretparken in binnen- en buitenland. De Walibi-video is onderdeel van een plan om in 48 uur tijd vier Belgische attractieparken binnen te dringen. Vorige week was het eerste deel te zien. Toen werd het gezelschap gepakt bij een inbraak in Boudewijn Seapark.

