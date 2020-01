Efteling

Happy hour in de Efteling: blik bier voor spotprijs door foutje

Door een foutje is het tegenwoordig altijd happy hour in de Efteling. Efteling-bezoekers kunnen een blikje bier halen voor een spotprijs. Normaal gesproken vraagt het attractiepark 2,60 euro voor een blik Jupiler-bier van 33 centiliter. Wie een bestelling plaatst in de officiële Efteling-app, betaalt nog maar 1,30 euro voor hetzelfde product.



Sinds kort is het mogelijk om via de Efteling-app eten en drinken te bestellen bij snackrestaurant De Hongerige Machinist in horecacomplex Station de Oost. Afrekenen gebeurt ook in de app. Om onduidelijke redenen werd de prijs van een blik bier in de app onlangs gehalveerd.





Dat werkt feilloos in de praktijk, ontdekte Looopings vanmiddag. Wie de digitale bestelfunctie gebruikt, kan nu voor 1,30 euro een gekoeld blikje bier achteroverslaan. Er zit geen limiet op het aantal bestelde biertjes. En aan bestellen via de app zijn geen extra kosten verbonden.



Alcoholvrij

Bij de kassa geldt wel de reguliere prijs van 2,60 euro. Ook de alcoholvrije Jupiler kost gewoon 2,60 euro, zowel bij de kassa als in de app.









