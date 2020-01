Disneyland Paris

Pijnlijk: dit is er nog over van het Walt Disney Studios Park in Disneyland Paris

Dat het Walt Disney Studios Park in Disneyland Paris op dit moment geen volwaardig themapark is, mag een understatement genoemd worden. Dat wordt pijnlijk duidelijk bij het bekijken van een bijgewerkte plattegrond. Looopings heeft de kaart van het Disney-park aangepast, zodat alleen de operationele attracties en shows nog worden getoond.



Wat overblijft is een miniparkje met - naast het entreeplein - slechts twee toegankelijke gebieden: Toon Studio en Production Courtyard. Daar staan in totaal acht attracties en twee shows. Ter vergelijking: in het aangrenzende Disneyland Park zijn enkele tientallen attracties te vinden, verspreid over vijf themagebieden.





Het Walt Disney Studios Park heeft het afgelopen jaar afscheid genomen van onder andere Armageddon: les Effets Spéciaux, Disney Junior Live on Stage, Rock 'n' Roller Coaster starring Aerosmith en Studio Tram Tour: Behind the Magic. Ook het Studio Theater en het Animagique Theater staan momenteel leeg. Verder zijn de eetgelegenheden Restaurant des Stars, Disney Blockbuster Café en Café des Cascadeurs dicht.



Avengers

De gesloten attracties moeten plaatsmaken voor nieuwe themagebieden rond Marvel, Frozen en Star Wars, die naar verwachting in 2025 af zijn. Disney investeert naar eigen zeggen 2 miljard euro in de uitbreidingsplannen. Het Marvel-gedeelte, dat Avengers Campus wordt genoemd, is momenteel in aanbouw. De rest volgt later.



Ondanks de confronterende kaalslag durft Disney bij de kassa nog wel 87 euro te vragen voor een entreebewijs. Een dagticket voor beide Disney-parken kost 107 euro. Veel fans vragen zich af of het niet beter zou zijn om het park in de tussentijd volledig te sluiten óf de entreeprijs fors te verlagen.



Kwaliteitsniveau

Het Walt Disney Studios Park is sinds de opening in 2002 het zwarte schaap onder de Disney-parken, met ongeïnspireerde en goedkope attracties, kale loodsen en onafgewerkte asfaltvlaktes. Alleen later toegevoegde attracties als The Twilight Zone Tower of Terror en Ratatouille: The Adventure benaderen het hoge kwaliteitsniveau waar Disney internationaal om bekendstaat.

