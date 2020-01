Efteling

Efteling laat bezoekers komende zomer midden in het park slapen

Altijd al gedroomd van een overnachting ín de Efteling? Voor drie gezelschappen wordt die droom komende zomer werkelijkheid. Het attractiepark laat drie groepen eenmalig slapen tussen de attracties en sprookjesfiguren: onder De Vliegende Hollander, in het hart van het Sprookjesbos en naast de nieuwe familieachtbaan Max & Moritz.



"Daar worden unieke verblijven ingericht voor een eenmalige overnachting", legt een woordvoerster uit. De slaapplek bij Max & Moritz - een blokhut - is bedoeld voor vier personen. In het Sprookjesbos kunnen twaalf mensen slapen in kartonnen tenten. Bij De Vliegende Hollander wordt een tent voor twee personen gerealiseerd.





Voor de ludieke actie werkt de Efteling samen met de website Natuurhuisje.nl, waar geïnteresseerden zich kunnen aanmelden. "We proberen hiermee op een leuke manier aandacht te vragen voor de natuurrijke omgeving van de wereld van de Efteling", aldus de voorlichtster. Voor elke geboekte overnachting op de site wordt één boom geplant.



Inschrijven kost niets en kan tot 22 januari. Daarna wordt bekend wie daadwerkelijk in de Efteling mag slapen. De overnachtingen vinden plaats op een vaste datum die later gecommuniceerd wordt.



Blijven slapen in de Efteling kan normaal gesproken alleen in de twee vakantieparken Loonsche Land en Bosrijk en in het Efteling Hotel.





























