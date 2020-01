Europa-Park

Manager Europa-Park: 'Nieuwe versie Piraten in Batavia niet gebaseerd op Disney'

Europa-Park gaat de nieuwe attractie Piraten in Batavia, die komende zomer opengaat, níet afkijken van Disney. Dat schrijft socialmedia-manager Sébastien Ganzer op Twittert. Het Duitse attractiepark staat erom bekend regelmatig leentjebuur te spelen bij Disney-parken. Dat was ook het geval bij de originele versie van Piraten in Batavia uit 1987.



Verschillende scènes waren schaamteloze kopieën van de Disney-attractie Pirates of the Caribbean, die sinds de jaren zestig in het Amerikaanse Disneyland in Californië staat. In 2018 werd Piraten in Batavia in Europa-Park verwoest door een brand. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe, moderne versie.





"De 2020-versie van Piraten in Batavia wordt een volledig nieuwe attractie, met een nieuw verhaal, nieuwe helden en een nieuwe rode draad", belooft manager Ganzer. Hij geeft toe dat Europa-Park in het verleden niet altijd even origineel is geweest. "Het zou stom zijn om te ontkennen. Ja, de attractie uit 1987 was sterk gebaseerd op Disney's Pirates of the Caribbean, een voorbeeld voor de pretparkindustrie."



Knipogen

Maar dat is allemaal verleden tijd, aldus Ganzer. "De 2020-versie is niet gebaseerd op Disney-atracties. Het is een originele attractie." Wel zegt hij: "De nieuwe attractie zal echter knipogen naar en hommages aan het verleden bevatten."



Eén van de voorbeelden is een scène met een gevangenis, die ook voorkomt in Pirates of the Caribbean. "Dat was een publiekslieveling, dus die keert terug. Wel is de scène opnieuw ontworpen om in het nieuwe scenario te passen en het verhaal te dienen." Ganzer verheugt zich naar eigen zeggen op de "meeslepende decors en animatronics van de beste fabrikanten". "Ik heb vertrouwen in het kwaliteitsniveau."



Opzichtig

Europa-Park maakt zich al decennialang schuldig aan het opzichtig kopiëren van Disney. Voorbeelden zijn rondvaart Dschungel-Floßfahrt (gebaseerd op de Disney-attractie Jungle Cruise), spookhuis Geisterschloss (gebaseerd op Haunted Mansion), overdekte achtbaan Eurosat (gebaseerd op Spaceship Earth), de inmiddels verbouwde darkride Universum der Energie (gebaseerd op Ellen's Energy Adventure) en vliegsimulator Voletarium (gebaseerd op Soarin').

