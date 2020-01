Nieuws

Jaarlijkse pretparkawards aangepast na kritiek

De opzet van een jaarlijkse verkiezing voor pretparken is aangepast na felle kritiek. Verschillende Nederlandse en Belgische fansites reiken al jaren de Diamond ThemePark Awards uit. Zij spreken zelf over 'Oscars van de pretparkindustrie', maar vorig jaar kwamen de prijzen onder vuur te liggen. Looopings sprak met betrokkenen en recreatie-experts die de awards onder meer "oneerlijk", "waardeloos", "overtrokken", "nep", "stompzinnig" en "flut" noemden.



De organisatie heeft die kritiek ter harte genomen, vertelt betrokkene en vakjurylid Jonathan Sansens nu. "We hebben dit keer geprobeerd rekening te houden met de commentaren die we hebben gekregen", zegt hij. De belangrijkste verandering is dat pretparken zelf niet meer mogen stemmen. Ook hebben ze geen suggesties voor nominaties meer mogen indienen. Dat was tijdens voorgaande edities wel het geval.





Naast de afschaffing van de parkjury is het aantal categorieën verminderd. Er zijn vier hoofdcategorieën en zeventien subcategorieën overgebleven. Bovendien werd het aantal nominaties per categorie teruggebracht tot acht. "Waar het vroeger soms meer dan twintig was", weet Sansens. "Zo gaan we terug naar de essentie en blijven in de nominatielijst enkel de sterke kandidaten over."



Blanco stemmen

Verder zijn de Diamond ThemePark Awards nu opgedeeld in vier blokken. Deelnemers kunnen stemmen per groep van awards, zodat dierentuinliefhebbers niet meer hoeven te stemmen op pretparken en vice versa. Ook is het mogelijk om blanco te stemmen. "Handig wanneer je niet goed weet wat je zou moeten kiezen in een bepaalde categorie."



Eén van de grootste kritiekpunten was dat er te veel parken in de prijzen vielen. Bijna alle deelnemende parken namen wel awards mee naar huis. Dat maakte het winnen van een prijs niet echt bijzonder. Of dat dit jaar niet meer het geval zal zijn, moet nog blijken. De uitreiking vindt komend voorjaar plaats in het Belgische pretpark Bellewaerde.

