Video: Danny Vera zingt monsterhit Roller Coaster in Efteling-achtbaan

Zanger Danny Vera zal een ritje in de Efteling-achtbaan Joris en de Draak waarschijnlijk niet snel vergeten. Radio-dj Gerard Ekdom daagde hem uit om zijn hit Roller Coaster te zingen tijdens een ritje in de houten achtbaan. Hoewel Vera niet echt van dat idee gecharmeerd was, stemde hij er toch mee in.



In een video is te zien hoe Vera al twijfelend in een karretje stapt. De spanning is van zijn gezicht af te lezen als hij 22 meter omhoog wordt getakeld. Als de trein aan de afdaling begint, komt er van zingen weinig meer terecht.





De stunt vond plaats ter promotie van de ochtendshow van Gerard Ekdom op Radio 10. Die wordt op vrijdag 31 januari tussen 06.00 en 10.00 uur live uitgezonden vanuit de Efteling, net als een jaar geleden. Danny Vera zal wederom te gast zijn, samen met onder andere Davina Michelle.



Top 2000

De video in Joris en de Draak werd een tijdje geleden opgenomen, buiten openingstijd. Op dit moment is de attractie al ruim anderhalve week dicht vanwege een technisch probleem.



Danny Vera is de artiestennaam van Danny Polfliet. Hij werd bekend als de huiszanger van de voetbaltalkshow Veronica Inside, eerder Voetbal Inside. Zijn nummer Roller Coaster was in 2019 één van de grootste hits van Nederlandse bodem. Het lied eindigde op de achtste plaats in de Top 4000 van Radio 10. In de Top 2000 van NPO Radio 2 was het afgelopen december de hoogste nieuwe binnenkomer ooit, op plek vier.

