Blackpool Pleasure Beach

Engels pretpark verkoopt achtbaanonderdelen op internet

Een pretpark in Engeland biedt op internet zeldzame souvenirs aan. Waar andere attractieparken ervoor kiezen om in een webshop knuffels, cd's en entreekaarten te verkopen, heeft attractiepark Blackpool Pleasure Beach authentieke achtbaanonderdelen online staan.



Geïnteresseerden kunnen onder andere wielen, veiligheidsassen en hele achtbaankarretjes kopen. Ook worden gondels van een monorail - gesloten in 2012 - en blokken hout van een historische houten wildemuisachtbaan - gesloten in 2017 - verhandeld.





ZIE OOK: Historische achtbaan uit 1958 onverwachts gesloopt



Een wieltje van de houten achtbaan Big Dipper kost 20 pond (zo'n 23 euro). Ook een houtblok van de Wild Mouse gaat voor 20 pond over de toonbank. Voor een decorstuk uit de verdwenen darkride The Greatest Show on Earth betalen fans 50 pond (ongeveer 59 euro). Voor 350 pond (412 euro) mogen liefhebbers een monorailgondel komen ophalen.



Nickelodeon

De meest bijzondere relikwie is ongetwijfeld een karretje van de nostalgische achtbaan Nickelodeon Streak uit 1933, eerder Roller Coaster genoemd. De historie van de attractie gaat nog verder terug: voor de bouw werden onderdelen gebruikt van The Velvet Coaster, operationeel tussen 1909 en 1932.



Het unieke karretje kost 500 pond (588 euro). Voor hetzelfde bedrag verkoopt Blackpool Pleasure Beach een voertuig van de klassieke darkride Gold Mine, gesloten in 2011. Daarvan zijn op dit moment nog drie exemplaren beschikbaar.

































ZIE OOK: Efteling-fans in de rij voor exclusief PandaDroom-souvenir van 40 euro