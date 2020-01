Efteling

Hoogte en topsnelheid van nieuwe achtbaan Efteling bekend

De nieuwe achtbaan in de Efteling wordt geen attractie voor waaghalzen. Familieachtbaan Max & Moritz - een dubbele powered coaster - is slechts zes meter hoog. Dat heeft het attractiepark vandaag bekendgemaakt. De topsnelheid zal 36 kilometer per uur bedragen.



Daarmee wordt Max & Moritz de laagste en traagste achtbaan in het hele park. Een bewuste keuze, omdat de baan geschikt moet zijn voor kinderen vanaf 4 jaar. De attractie vervangt de Bob, die twintig meter hoog was en 60 kilometer per uur ging. Een ander groot verschil is de minimumlengte. De Bob was geschikt voor iedereen die zelfstandig kon lopen, de nieuwe baan kent een minimumlengte van één meter.





De lage hoogte hangt samen met het achtbaantype: bij een powered coaster worden de treinen tijdens een ritje voortdurend elektrisch aangedreven. "Daardoor hoeven ze niet vanaf grote hoogte te vertrekken en kunnen de treinen in snelheid variëren", laat de Efteling weten.



Best hard

Volgens het park wordt de rit echter niet saai. "Doordat de treinen veel schuine en korte bochten maken, lijkt het alsof de achtbaan best hard gaat, terwijl de maximumsnelheid niet boven de 40 kilometer per uur uitkomt." Vandaag werden de eerste baandelen gemonteerd. De steunpilaren stonden al op hun plek.





