Onzekerheid over aanpassen achtbaan Walibi Holland

Walibi Holland weet nog niet of bezoekers dit jaar één van de achtbanen achteruit kunnen beleven. Het pretpark presenteerde vorig jaar plannen om de zitplaatsen van rollercoaster Lost Gravity om te draaien, zodat passagiers een achterwaarts ritje kunnen maken. Het is op dit moment niet duidelijk wanneer het concept wordt ingevoerd.



Daarover overlegt Walibi nog met de fabrikant van de attractie, de Duitse firma Mack Rides. "Het is iets wat we heel graag zouden willen, alleen hangt daar natuurlijk een prijskaartje aan", luidt de uitleg van directrice Mascha van Till. "Daarover zijn we in gesprek met Mack Rides, want we vinden niet dat we dat allemaal moeten betalen."





Als de Duitse attractiebouwer de aanpassing op een succesvolle manier weet te implementeren in Walibi, kan het concept ook in andere pretparken toegepast worden. Daarom wil Walibi niet opdraaien voor de volledige kosten.



Discussie

De eerste tests vonden vorig jaar mei plaats. Die zijn succesvol verlopen. Sindsdien is Walibi in discussie met de leverancier. "Er is op dit moment geen nieuws over te melden", vult een voorlichtster aan. Het park gaat op zaterdag 4 april weer open.

