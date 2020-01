Walibi Holland

Walibi Holland toont nieuwe treinen voor omstreden achtbaan Condor

Walibi Holland laat zien hoe de nieuwe treinen van de hangende achtbaan Condor eruit gaan zien. In 2021 wordt de beruchte rollercoaster voorzien van nieuwe karretjes van de Nederlandse fabrikant Vekoma. Hoewel het nog bijna anderhalf jaar duurt voordat bezoekers de verbeterde treinen kunnen uitproberen, toont het pretpark nu alvast een digitaal ontwerp.



Condor - eerder El Condor genoemd - werd in 1994 als prototype gebouwd door Vekoma. In de loop der jaren is de coaster steeds oncomfortabeler geworden. Vandaag de dag staat de attractie bekend als één van de pijnlijkste achtbanen van Europa.





De nieuwe treinen - met andere beugels - moeten daar verandering in brengen. "De vlucht in Condor wordt beter en mooier", laat Walibi weten. "Tot die tijd kun je meevliegen onder de huidige vleugels." Dat de treinen vernieuwd zouden worden, werd afgelopen najaar al duidelijk. Er wordt al sinds 2017 over de aanpassing gesproken.



Movie Park

Condor is 31 meter hoog en 662 meter lang. Passagiers gaan vijf keer over de kop met een topsnelheid van 80 kilometer per uur. Er staan vergelijkbare achtbanen in onder andere Walibi Belgium en Movie Park Germany.

