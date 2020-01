Efteling

Baandelen van nieuwe Efteling-achtbaan Max & Moritz gearriveerd

In de Efteling zijn vanochtend de eerste baandelen van de nieuwe familieachtbaan Max & Moritz gearriveerd. De groene en blauwe onderdelen werden halverwege december al gespot op een bedrijventerrein in de buurt. Vandaag kwamen de stukken rail aan op de bouwplaats in de Efteling, waar onmiddellijk begonnen werd met de opbouw.



Dat gaat hard: inmiddels staat een klein deel van de coaster al overeind. De afgelopen maanden werden de steunpilaren al op de juiste plek gezet. Het toekomstige baanverloop is daardoor nu al te herkennen. De bouwwerkzaamheden liggen op schema, vertelt een Efteling-woordvoerder aan Looopings. Komend voorjaar vindt de opening plaats.





Max & Moritz wordt een dubbele powered coaster van de Duitse leverancier Mack Rides, met twee banen naast elkaar. De blauwe baan heet Max, de groene Moritz. Omdat de treinen worden aangedreven door elektriciteit in plaats van zwaartekracht, is er geen liftheuvel nodig. Het project kost 15 miljoen euro.



Klokkenmakerij

De attractie, gebouwd op de oude plek van de Bob, is bedoeld voor kinderen van 4 tot 10 jaar. Er geldt een minimumlengte van één meter. Het achtergrondverhaal, gebaseerd op een Duits verhaal uit 1865, gaat over de twee kwajongens Max en Moritz die door hun moeder worden opgesloten in haar klokkenmakerij. Daar proberen ze vervolgens te ontsnappen.





































